Rewitalizacja Łodzi. Trwają intensywne prace budowlane przy ul. Włókienniczej. Będą mieszkania, lokale użytkowe i woonerf

Jedna z najbardziej omijanych przez lata ulic, staje się powoli wizytówką rewitalizacji. Ulica Włókiennicza przechodzi gruntowną modernizację. Do 2022 roku zmieni się nie do poznania. Odnowione kamienice, zielone skwery, przyjazne podwórka i bezpieczne place zabaw.



- Ulica Włókiennicza stanie się miejscem spotkań nie tylko łodzian, ale jedną z atrakcji turystycznych naszego miasta. Obecnie ulica Włókiennicza to plac budowy, ale już w tym roku oddamy do użytkowania trzy generalnie wyremontowane kamienice. Włókiennicza 12, 14, 16. Tam trwają intensywne prace. Ale prowadzimy je również przy ulicy Włókienniczej 4,6 i 8. Wartość inwestycji w tych trzech budynkach to kwota 22 159 211,71 zł - mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi

Komfortowe mieszkania

Budynki zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii.