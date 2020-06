Rewitalizacja Łodzi. Tak będzie wyglądało podwórko przy ul. Piotrkowskiej 102 po remoncie WIZUALIZACJE

Adres Piotrkowska 102 zna każdy łodzianin. To właśnie tu od 1996 roku mieści się klub Łódź Kaliska. Ale to nie tylko klub, mieści się tu też siedziba Stowarzyszenia Artystów awangardowej grupy Łódź Kaliska, którą tworzą Marek Janiak, Andrzej Kwietniewski, Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik i Andrzej Wielogórski. Pod numerem 102 działa również klub Lordis, kawiarnia Cafe Foto 102, klub 6 Dzielnica, Siedziba Fundacji Ulicy Piotrkowskiej i Wydział Kultury UMŁ.

-Piotrkowska 102 to kultowe miejsce na mapie Łodzi. To właśnie tu mieści się siedziba grupy artystycznej, która jako jedna z nielicznych ma w nazwie właśnie miasto Łódź - Łódź Kaliska. Jest to ważne miejsce w Łodzi, które odwiedzają chętnie nie tylko łodzianie, ale i turyści. W przyszłym roku to miejsce zmieni się nie do poznania - mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu inwestycji Miejskich w Łodzi