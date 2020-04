Rewitalizacja Łodzi. Pasaż Hilarego Majewskiego połączy ul. Włókienniczą i Jaracza

Charakterystyczne, ale też zrujnowane komórki na tyłach kamienic przy ul. Włókienniczej zostały wyburzone. Ich przemiana w pasaż Majewskiego to jeden z elementów programu rewitalizacji.

Pasaż Hilarego Majewskiego nowe miejsce na mapie Łodzi

Centrum Łodzi wzbogaci się o nowy pasaż, który stanie się przestrzenią, w której będzie można spędzić wolny czas, pobawić się z dzieckiem czy po prostu przyjść i porozmawiać ze znajomymi. Pasaż Majewskiego zastąpi dziki parking przy ul. Jaracza 22 i połączy ul. Jaracza z ul. Włókienniczą.

- Ulica Włókiennicza przechodzi obecnie metamorfozę. W tym roku oddamy do użytkowania pierwsze kamienice. Ale to nie wszystko, właśnie rozpoczęliśmy wstępne prace budowlane do utworzenia pasażu Hilarego Majewskiego. W miejscu, w którym obecnie jest dziki parking - powstanie przyjazna rekreacyjna przestrzeń. Pasaż połączy ulicę Włókienniczą z ulicą Jaracza. Intensywne prace rozpoczniemy w połowie czerwca tego roku. W trakcie remontu nawierzchnia zostanie wyrównana i wyłożona kostką. Pojawi się dużo roślinności, wśród nowych nasadzeń znajdą się grusze drobnoowocowe, tulipanowce amerykańskie czy hortensje. W odnowionej przestrzeni znajdzie się również bezpieczny plac zabaw, włożona w posadzkę fontanna, a nawet otwarte dla wszystkich boisko wielofunkcyjne- mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi