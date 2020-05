Rewitalizacja Łodzi. Intensywne prace na Księżym Młynie. Powstaną kolejne mieszkania i lokale użytkowe

Aktualnie prowadzone są intensywne prace budowlane w budynkach przy ul. Przędzalnianej 49 i 51. To dwie największe famuły na Księżym Młynie będące własnością miasta. - Księży Młyn pięknieje na naszych oczach. Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Famuła przy ul. Przędzalnianej 51 zostanie oddana do użytkowania jeszcze w tym roku, a druga przy ul. Przędzalnianej 49 w pierwszym kwartale 2021 roku. Łączna wartość inwestycji w tych obu budynkach wyniesie ponad 12 milionów złotych. Powstanie w nich 31 komfortowych, w pełni wyposażonych lokali mieszkalnych i cztery pomieszczenia przeznaczone dla lokalnych przedsiębiorców. W lipcu tego roku rozpoczną się prace w kolejnych dwóch budynkach – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Miasta Łodzi. -Remont domów robotniczych to nie wszystko. Dzięki prowadzonej inwestycji poprawi się jakość i estetyka przestrzeni wokół budynków. Pojawią się nowe ławki, stojaki na rowery , kosze. Zasadzimy dużo nowej zieleni, takiej która podkreśli charakter i specyfikę tego miejsca. Zatem będą śliwy, wiśnie, grusze i czereśnie. Pojawią się również nowe krzewy, pnącza, rabatki kwiatowe i trawniki – dodaje Agnieszka Kowalewska – Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi

Na początku roku miasto oddało do użytku gruntownie odnowione dwa domy, w tej chwili odnawia dwa kolejne, a w lipcu w dwóch następnych rozpoczną się remonty. Jak widać dwójka to bardzo szczęśliwa na Księżym Młynie liczba.

- Mimo trwającej pandemii nie przerwaliśmy prac, na chwilę obecną wszystko przebiega zgodnie z założeniami. Trwają zaawansowane prace przy elewacjach budynków od strony ulicy Przędzalnianej, we wnętrzach famuł prowadzimy prace przy wymianie instalacji i przygotowujemy się do wymiany stolarki okiennej - dodaje Robert Wiktorowicz, z firmy VIK BUD

Warto przypomnieć, że w czerwcu 2018 roku ruszył kolejny etap rewitalizacji osiedla. Do końca 2021 roku modernizacji poddanych zostanie 29 budynków: gospodarczych i mieszkalnych. Wartość projektu to blisko 61 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło 39 mln zł.

Kolejny etap rewitalizacji Księżego Młyna



- Przed nami kolejny etap odnowy Księżego Młyna. Kilka dni temu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pn: „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. Etap II”. Projekt obejmuje remont łącznie siedmiu domów wspólnotowych przy ul. Przędzalnianej, Księży Młyn i Fabrycznej. Wyremontowany zostanie również Dom Dziennego Pobytu przy ul. Fabrycznej 19 - mówi Hanna Zdanowska, prezydent Miasta Łodzi

W budynkach do użytkowania oddanych zostanie 71 mieszkań z czego 20 mieszkań będących własnością osób prywatnych. Każdy budynek będzie podłączony do sieci cieplnej. Projekt obejmuje również modernizację zniszczonej ulicy Fabrycznej na odcinku od ul. Przędzalnianej do ul. Magazynowej. Prace remontowe będą prowadzone od 2021 do 2023 roku. Wartość projektu: 22,5 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE 14,45 mln zł.