Rewitalizacja Łódź: Do wyremontowanej kamienicy przy ulicy Gdańskiej 8 wprowadza się miejska biblioteka

Od stycznia 2018 roku działa w Łodzi Biblioteka Miejska, która powstała z połączenia pięciu dzielnicowych placówek: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna im. Władysława Stanisława Reymonta, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew im. Lucjana Rudnickiego. Jest to największa instytucja kultury w Łodzi i druga co do wielkości sieć biblioteczna w Polsce.

- W grudniu ubiegłego roku zakończył się remont kompleksu budynków tworzących kamienicę przy ul. Gdańskiej 8. Wszystkie nieruchomości zostały gruntownie wyremontowane. Do użytkowania oddane zostało 28 mieszkań komunalnych, jedno-, dwu- i trzypokojowych, mieszkanie chronione dla 5 osób z niepełnosprawnościami. Natomiast do budynku głównego, od ul. Gdańskiej właśnie wprowadza się biblioteka. Na potrzeby biblioteki powstała nowa klatka schodowa oraz winda. Wartość inwestycji to blisko 13 mln złotych – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

- Przestrzeń nowej biblioteki to 560 m kw., w której wydzieliliśmy odrębną salę dla dzieci wraz z kącikiem dla najmłodszych, zaopatrzonym w bezpieczny kojec, basen z kulkami , miękkie pufy i poduchy. Starsze dzieci mogą skorzystać z sali komputerowej, w której do ich dyspozycji mamy 4 stanowiska komputerowe z internetem. W części dla dzieci dobrze poczują się również rodzice. Przewidziano dla nich kącik kawowy z prasą, w którym będą mogli odpocząć i wymienić się doświadczeniami z innymi rodzicami, podczas, gdy dzieci zajęte będą zabawą lub w trakcie uczestnictwa maluchów w dedykowanych im różnotematycznych zajęciach – dodaje Paweł Braun, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

Dla młodzieży w ofercie znajdą się także warsztaty filmowe – tworzenie filmów do publikacji w serwisie youtube.

Młodzież w bibliotece również ma swoją wyjątkową przestrzeń – Fajrant. Jest to pomieszczenie z literaturą dedykowaną młodzieży oraz młodym dorosłym (young adult). W Fajrancie znajduje się konsola do gier (PS4) z szeregiem popularnych gier do wyboru, piłkarzyki, wygodne pufy oraz kanapa.

Piętro oferuje użytkownikom jeszcze jedną przestrzeń – pracownię. W pracowni można skorzystać ze stanowisk komputerowych z internetem, popracować przy wygodnych, przestrzennych stołach warsztatowych. W Pracowni będą się odbywały zajęcia artystyczne dla młodzieży oraz dorosłych (malarstwo, rysunek, decoupage), kursy komputerowe dla seniorów oraz osób pragnących zwiększyć swoje kompetencje zawodowe, zajęcia nt. skutecznych metod poszukiwania pracy.