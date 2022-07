Rewelacyjne ciasto snickers na plackach miodowych. Najlepszy przepis dla fanów kajmaku z orzechami. Idealne na każdą okazję

Jak zrobić domowy kajmak?

Kajmak w polskiej kuchni to słodka i gęsta masa powstała z gotowania mleka lub śmietanki z cukrem. To przysmak, który pojawia się na naszych stołach m.in. jako dodatek do:

kruchych babeczek,

mazurków,

kremów kajmakowych,

ciasta bez pieczenia,

lodów,

serników z kajmakiem.

Popularnym i bardzo prostym sposobem na przygotowanie domowego kajmaku jest podgrzewanie puszki mleka skondensowanego słodzonego w wodzie, przez ok. 2 i pół godziny. Ważne, by co jakiś czas sprawdzać, czy woda nie wyparowała i czy całkowicie przykrywa puszkę. Jeśli nie, to należy dolać wody. Przed otworzeniem puszkę należy wystudzić. Kajmak gotowy