Retkinia z gorszą wodą, bo podłączają nowe osiedle. Chwilowe problemy?

Prace rozpoczęły się we wtorek i do czwartku powinny zostać zakończone. Podłączany jest wodociąg o średnicy 600 milimetrów mający zasilić nowe osiedle przy ul. Kusocińskiego. W związku z tym przejściowo w magistrali konieczna będzie zmiana kierunku przepływu wody, co może, ale nie musi, wiązać się z poderwaniem osadu w rurociągu na całej Retkini i gorszą jakością wody – wyjaśnia Anna Bylewska – Juszczak z biura prasowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Z kranów może popłynąć nieco gorsza woda, ale cały czas zdatna do picia, bez obniżenia jej parametrów chemicznych. Osad nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców. Nie ma też wpływu na jej smak i zapach. Zauważalny będzie jedynie, gdy wodę wlejemy do naczynia i wówczas pojawi się na dnie naczynia. Nie ma więc konieczności gromadzenia wody na zapas. ZWiK podkreśla, że takie problemy mogą być tylko przejściowe i zniknąć najpóźniej do piątku.