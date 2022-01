Resztki jedzenia lądują przez okno! Mieszkańcy Łodzi nie zdają sobie sprawy jakie zagrożenie stwarzają zwierzętom!

Apel na Bałutach

Do karygodnego zachowania mieszkańców doszło na osiedlu przy ul. Ks. Gen. Stanisława Brzóski w Łodzi. To właśnie w piątkowe popołudnie jedna z mieszkanek zauważyła resztki jedzenia, które leżały na trawniku przy jednym z bloków. Rozsypane odpady wskazywały na to, że któryś z mieszkańców musiał wyrzucić je przez okno.

- Byłam na spacerze z psem i nagle zaczął mnie ciągnąć, ponieważ wyczuł mięso. Na szczęście się zorientowałam i odciągnęłam go od razu. Gorzej może być w nocy, gdy nie widać co leży na ziemi. - opowiada mieszkanka osiedla.

Jak się okazuje, śmiecenie czy plastikiem, czy jedzeniem w tych okolicach zdarza się notorycznie.