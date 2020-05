Restauracje i kawiarnie szykują się do otwarcia - od kiedy będzie można z nich korzystać?

Ucieszyli się więc bardzo z tego, że będą mogli zaprosić gości do środka. Zabrali się ostro do działania.

- Ruszyliśmy na pełnych obrotach – przyznaje Anna Grabarek, z grupy Bawełna, która prowadzi Szpulkę i Bawełnę w Manufakturze. – Zaskoczyła nas pozytywnie możliwość otwarcia też wnętrz naszych restauracji, szczególnie, że warunki pogodowe jeszcze nie są tak przyjazne, by dłużej posiedzieć w ogródkach. Oczywiście będziemy musieli przeorganizować przestrzeń, ustawić stoliki w wymaganych odległościach – czyli co 1,5 - metra. Ponadto wszystko myjemy, czyścimy – po tych dwóch miesiącach czujemy się tak jak byśmy przygotowywali się na nowe otwarcie. Planujemy też menu, zamówienia i zakupy. Nasi stęsknieni goście na pewno będą mogli zamówić swoje ulubione potrawy, a ci spragnieni nowości, z pewnością nie będą zawiedzeni. Kucharze i barmani pracują nad nowymi daniami i koktajlami.

- Myją szyby, czyszczą krzesła, rozstawiają stoliki co dwa metry – przedsiębiorcy nie próżnują i przygotowują się do ponownego przyjmowania gości - informuje Agnieszka Danowska, rzeczniczka Manufaktury. - Od kilku dni coraz częściej mówiło się, że restauracje mogłyby niebawem wrócić do pracy nie tylko w formule „na wynos”, jak było od połowy marca.

W restauracji Whiskey In The Jar widać było intensywne prace porządkowe – personel mył okna, czyścił ogródek. Pozornie nic się nie zmieniło, ale wprawne oko z pewnością zauważy, że stolików jest mniej, a dystans między nimi większy. Ustawiono je zgodnie z podawanymi zaleceniami – co dwa metry.

Do otwarcia szykuje się Off Piotrkowska Center. Tam także restauratorzy planują uruchomienie działalności z zachowaniem wszelkich zaleceń - stoliki będą ustawione w odległości co 2 metry, a obsługa będzie się odbywała wyłącznie za pośrednictwem kelnerów. Kelnerzy nosić będą przyłbice – tak, aby widać było ich twarze – na dłoniach natomiast obowiązkowo rękawiczki jednorazowe.