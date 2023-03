Restauracja Rajskie Manu w Łodzi jest już po rewolucji. Jak wygląda teraz dawne Rajskie Jadło w Manufakturze? Zobaczcie zdjęcia i film

Jeszcze niedawno Rajskie Manu nazywało się Rajskie Jadło Manufaktura. Po remoncie zmieniło wygląd, nazwę i menu. Lokal jest teraz urządzony w typowym łódzkim klimacie. Na ścianach są zdjęcia Łodzi, a w kilku miejscach widać na nich napis Zalewajka to łódzki ramen.

- To nasze autorskie hasło! Zalewajka to przecież typowo łódzka zupa. Promujemy ją, a goście chętnie robią sobie zdjęcia przy tym haśle. Mamy nawet neon z hasłem: Zalewajka to polski ramen