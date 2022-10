Renata Osyda najpierw schudła sama, a teraz jako trener zdrowego odżywiania pomaga innym

- Schudłam 20kg. Mam też 44 cm na minusie. Dokonałam tego dzięki zmianie nawyków żywieniowych, oraz wsparciu trenera zdrowego odżywiania. Odkąd tego dokonałam mam mnóstwo energii i lepszą kondycję. Wcześniej byłam wiecznie zmęczona, często podsypiałam z córką popołudniami, na nic nie miałam siły. Często bolała mnie również głowa. Najważniejsze jednak dla mnie to, że kolejny rok utrzymuję swój rezultat, a dzisiaj pomagam w tym innym. Co ważne, to wszystko odbywa się bez liczenia kalorii, bez diety, bez katowania – podkreśla Renata Osyda, która na bieżąco dzieli się sukcesami swoich podopiecznych oraz zawodowymi wyzwaniami w social mediach. Jednym z nich jest coroczny kongres Trenerów zdrowego stylu życia, który w 2023 roku odbędzie się w Krakowie. Aby wziąć w nim udział Renata Osyda przeprowadzi w najbliższym czasie aż 630 bezpłatnych konsultacji żywieniowych.