Remonty łódzkich dróg za ponad 300 milionów złotych. Takie są plany na przyszły rok

W pierwszej połowie 2022 roku ruszyć ma rewitalizacja ulic Legionów (od pl. Wolności do ul. Żeligowskiego plus cała ul. Cmentarna). Koszt prac poznamy po rozstrzygnięciu przetargu.

W pierwszym kwartale ZiM planuje remonty ulic: Północnej od ul. Nowomiejskiej do ul. Franciszkańskiej i Ogrodowej od ul. Zachodniej do ul. Nowomiejskiej (koszt 45,5 mln zł), Wolborskiej i Podrzecznej (całe, koszt 8 mln zł) oraz placu Wolności (koszt 35,5 mln zł). Ogłoszony ma zostać także przetarg na rewitalizację całej ulicy Mielczarskiego, który rozpocznie się w drugiej połowie 2022 r. Inwestycja pochłonie 11,5 mln zł.

W pierwszym lub drugim kwartale przyszłego roku wystartować ma budowa przedłużenia Trasy Górnej (al. Bartoszewskiego). Koszt to ponad 130 mln zł.

Na przełomie grudnia tego roku i stycznia 2022 r. urzędnicy chcą ogłosić przetarg na długo wyczekiwany remont ul. Krakowskiej od ul. Minerskiej do ul. Siewnej (koszt to 13 mln zł). Również w styczniu ogłoszony zostanie przetarg na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Krokusowej/Edwarda/Pomorskiej (tu start prac planuje się w drugiej połowie przyszłego roku, koszt to 7 mln zł).