Remont wiaduktu ul. Dąbrowskiego dobiega końca. Być może zakończy się przed terminem ZDJĘCIA

Remont wiaduktu rozpoczął się 21 stycznia br. i zapoczątkował modernizację wiaduktów drogowych we wschodniej części Łodzi. Plan obejmuje nie tylko remont wiaduktów ul. Dąbrowskiego, ale także wyburzenie starych i budowę nowych na ul. Przybyszewskiego (istniejące są zdegradowane technicznie). Północny wiadukt na Dąbrowskiego był z nich wszystkich w najlepszym stanie, dlatego został przeznaczony do remontu w pierwszej kolejności, by podczas budowy obiektów na Zarzewie mógł służyć za alternatywną drogę przejazdu na Widzew.

- Prace nieznacznie wyprzedzają zakładany harmonogram. Zgodnie z umową, wykonawca ma czas do końca roku, jeśli jednak warunki pogodowe pozwolą na wykonanie wszystkich niezbędnych prac, wiadukt udostępnimy kierowcom wcześniej – informuje Marcin Woźniak, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu.

Wylanie ostatniej warstwy nawierzchni zakończyło prace na górnej części obiektu. Do wykonania pozostało umocnienia skarp, nawierzchnie schodów, których stopnie zostały wymienione na nowe, montaż nowych barier i poręczy, oraz gruntowanie i malowanie obiektu.

Przyszły rok to rozpoczęcie procedury przetargowej i prace przy wyburzaniu i budowie od nowa wiaduktów na Przybyszewskiego. O ile miasto otrzyma spodziewane dofinansowanie, przeprowadzony zostanie remont południowego wiaduktu ul. Dąbrowskiego. Zakres prac koniecznych tam do wykonania jest właśnie ustalany.