Remont ul. Wojska Polskiego. Ogłosili zmiany tras autobusów, ale nie podali daty. Prace mają ruszyć przed świętami Bożego Narodzenia

Za zmianami terminów rozpoczęcia remontu ul. Wojska Polskiego od ul. Franciszkańskiej do al. Palki nie sposób nadążyć. Urzędnicy Zarządu Inwestycji Miejskich co kilka dni podają inny termin. Najpierw była mowa o 2020 roku, ale najintensywniej start prac przesuwano w tym roku. W 2021 roku remont ulicy miał ruszyć w czerwcu, ale potem podawano już jesienne terminy - miał to być październik, potem druga połowa listopada. Ale ostatnie przesunięcie jest wyjątkowo zaskakujące.

Przed weekendem Zarząd Inwestycji Miejskich podał, że remont ul. Wojska Polskiego rozpocznie się w połowie grudnia. Wyglądało to już na konkret, bo urzędnicy podali planowane zmiany organizacji ruchu, a nawet zmienione trasy autobusów wraz z mapką.

Ponieważ połowa grudnia jest za ponad tydzień, zapytaliśmy którego dnia dokładnie ruszą prace. A jeśli dokładnej daty nie ma - poprosiliśmy o wytłumaczenie, dlaczego jeszcze jej nie ma. Otrzymaliśmy taką samą jak zwykle odpowiedź: