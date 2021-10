Remont ul. Aleksandrowskiej dopiero w przyszłym roku

To spora inwestycja, bo obejmuje kompleksowy remont odcinka liczącego 2,5 kilometra. Koszt inwestycji to ok. 11,7 mln zł, ale pieniądze na ten cel były zabezpieczone w budżecie miasta, czym chwaliło się miasto. Zaś 5,7 mln to dofinansowanie z rządowej subwencji ogólnej.

W czerwcu miał zostać ogłoszony przetarg, a w wakacje miały ruszyć prace. Przetarg faktycznie ogłoszono, ale pod koniec lipca. W sierpniu otwarto oferty – wpłynęły dwie i były zbyt wysokie. Opiewały na kwoty ok. 16 i 20 mln zł.

Ostatecznie zdecydowano, że ogłoszony zostanie ponownie. Jeśli tym razem uda się go rozstrzygnąć, roboty ruszą dopiero w przyszłym roku.