Remont torów odciął możliwość dojazdu tramwajem do Ikei. Do Rudzkiej tramwajem, a dalej "z buta"?

Wymiana torów w okolicy zajezdni na Chocianowicach spowodowała konieczność skrócenia trasy tramwajowej. Nie można obecnie tramwajem dojechać pod Ikeę. Tramwaje dojeżdżają tylko do skrzyżowania ulic Pabianickiej i Rudzkiej, a dalej trzeba sobie radzić samemu.

– Ja rozumiem, że są jakieś prace prowadzone, ale dlaczego nie uruchomiono zastępczych autobusów - pyta Jan Wieczorek, mieszkaniec ul. Wędkarskiej. – Od Rudzkiej mam do domu ponad dwa kilometry, muszę to po prostu przejść pieszo albo czekać na autobus 68, który jeździ co godzinę i jedzie okrężną trasą.