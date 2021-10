Remont al. Śmigłego-Rydza nie zakończy się w terminie! Kiedy wróci tramwaj? ZDJĘCIA

Urzędnicy Zarządu Inwestycji Miejskich od miesięcy powtarzali, że remont al. Śmigłego - Rydza od skrzyżowania marszałków do ul. Przybyszewskiego zakończy się 22 października. Termin zbliżał się, miasto nie zapowiadało zakończenia robót ani zmian organizacji ruchu i MPK. Okazuje się bowiem, że termin ten jest już nieaktualny.

Najpierw, po zadaniu szczegółowych pytań, Małgorzata Loeffler (rzecznik ZiM) odpisała nam: "Trwają procedury odbiorowe. Przygotowujemy się do otwarcia alei pod koniec tego tygodnia".

Temat drążyliśmy i udało się poznać konkretne terminy. Okazuje się, że remont nie jest skończony, a ulica ma być oddawana do użytku etapami, chociaż nie odpowiedziano nam na pytanie, co jeszcze pozostało do zrobienia. Ostatnio brakowało tu m.in. asfaltu na fragmencie drogi rowerowej, asfaltu na samej alei od ul. Przybyszewskiego, fragmentu torowiska, nie mówiąc już o pracach wykończeniowych.