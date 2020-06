Remis z Rakowem przybliża ŁKS Łódź do I ligi

To fatalny wynik dla obu ekip. ŁKS jest bowiem coraz bliżej powrotu do I ligi, a drużyna spod Jasnej Góry ma już mizerne szanse na awans do grupy mistrzowskiej PKOEkstraklasy. Wszystko więc wskazuje, ze obie ekipy zmierzą się w tym sezonie po raz trzeci.

Niedzielne spotkanie rozegrano w Bełchatowie. Raków jest bowiem gospodarzem spotkań na stadionie przy Sportowej. Pod Jasną Górą nie dorobili się jeszcze obiektu na miarę ekstraklasy. Choć mecze rozgrywane są bez udziału kibiców, to fani z Łodzi zawitali pod bełchatowski stadion i głośnym dopingiem zachęcali swoich ulubieńców do walki o trzy punkty. To jednak Raków odważniej rozpoczął spotkanie i już pierwsza akcja tej drużyny mogła zakończyć się golem. Doskonałą okazję zmarnował jednak Sebastian Musiolik. Łodzianie przebudzili sie gdzieś po kwadransie gry, co zaakcentowali niecelnym strzałem zza pola karnego Łukasza Sekulskiego. W 32 minucie zapanował w końcu wielka radość w szeregach łódzkiej drużyny, po tym jak Carlos Moros Gracia wpakował piłkę do bramki Jakuba Szumskiego z najbliższej odległości. Warto dodać, że łodzianie czekali na gola w ekstraklasie od 4 marca, czyli od wygranej na swoim boisku z Zagłębiem Lubin 3:2 (2:1). Carlos Moros Gracia też wówczas trafił do siatki, tyle że własnej bramki. Tuż przed przerwą mogło być 1:1, ale bramkarz ŁKS Arkadiusz Malarz fantastycznie obronił strzał głową Petra Schwarza.

Za to w 49 minucie boiskowy weteran nie miał już nic do powiedzenia przy strzale głową Jarosława Jacha. W 61 minucie gola mógł upolować Maciej Dąbrowski. Kiedy jednak składał się do strzału przeszkodził mu Kamil Piątkowski. Najdogodniejszą sytuację na zdobycie zwycięskiej bramki miał jednak, tuz przed końcem spotkania, Antonio Dominguez. Rezerwowy ŁKS popisał się zaskakującym strzałem zza linii pola karnego. Piłka minęła o centymetry lewy słupek częstochowskiej bramki. Już w doliczonym czasie gry przypomniał o sobie Michał Trąbka. Jakub Szumski złapał jednak piłkę po jego uderzeniu. Drużyna spod Jasnej Góry nie miała w końcowych minutach okazji bramkowych.

W najbliższą środę łodzianie zmierzą się na swoim boisku z Jagiellonią Białystok (godz. 20.30). Będzie to mecz przedostatniej kolejki rundy zasadniczej. Jesienią łodzianie nie dali rady “Jadze” przegrywając w Białymstoku 0:2 (0:0). ą