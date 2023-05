Rekordowy Moto Weteran Bazar w Łodzi! Organizatorzy planują zmianę lokalizacji! Z jakiego powodu?

Moto Weteran Bazar w Łodzi

Moto Weteran Bazar to prawdziwe święto miłośników militariów i dawnej motoryzacji. Impreza odbywa się od 31 lat cztery razy w roku, co oznacza, że za nami już ponad 120 edycji. Ta największa giełda kolekcjonerska w Polsce odbywa się obecnie w sobotę 6 maja w godz. 9 – 17 oraz w niedzielę 7 maja od godz. 9 do 14. Między stoiskami przewijają się tłumy zwiedzających i kupujących, co oznacza, że w ciągu dwóch dni stadion Startu może odwiedzić nawet 10 tys. osób.