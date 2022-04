Rekordowy 10. DOZ Maraton Łódź. Pomoc dla seniorów i dla Ukrainy

- Przed nami wyjątkowy pełen sportowych emocji weekend - mówiła wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska. - Będzie się dużo działo. Jednym z głównym wydarzeń będzie dziesiąta, jubileuszowa edycja DOZ Maratonu Łódź. To wyjątkowe wydarzenie dla miłośników lekkoatletyki, ale szczególnie dla tych, którzy kochają biegać. Cieszę się, że przyjadą do Łodzi goście z całego kraju. Obok startu w niedzielnym maratonie będą mieli czas i możliwość poznania naszego miasta bliżej. Miasto Łódź od lat wspiera to wydarzenie sportowe. W tym roku przeznaczyliśmy kwotę 450 tys. zł. Bardzo się cieszymy, że DOZ Maraton staje się marką coraz bardziej rozpoznawalną. Przyciąga coraz większą liczbę biegaczy. Nie możemy zapominać o wszystkich innych biegach, które przy okazji DOZ Maratonu odbędą się już w sobotę.

Wiceprezydent Łodzi zaprosiła wszystkich łodzian do kibicowania, a uczestnikom życzyła spełnienia marzeń.