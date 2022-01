RECENZJA filmu "Gierek". "Misiek" Koterski jako Gierek. Chcesz mieć przyjemność z filmu, jak z cukierka? Nie idź na "Gierka"

Sztuka, a co za tym idzie - kino, nie ma obowiązku wiernego odtwarzania wydarzeń historycznych. Może przetwarzać fakty, na swój sposób interpretować postawy bohaterów przeszłości, by osiągnąć cel, związany z jej przesłaniem. Dlatego ciekawą inicjatywą było przedstawienie Edwarda Gierka, pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w burzliwych latach 1970-1980, jako człowieka o kręgosłupie moralnym robotnika z krwi i kości, walczącego - na tyle, na ile potrafił i było to możliwe - o uniezależnienie Polski od Związku Radzieckiego oraz zapewnienie krajanom powszechnego dobrobytu.

Tak pomyślana piękna polityczna baśń otworzyła bowiem przestrzeń do opowiedzenia historii człowieka o szlachetnych intencjach, uwikłanego w wielopoziomowe struktury rządów, wierzącego, że uczciwością może odmienić brudne gabinetowe rozgrywki, którego pożera żądny władzy potwór. Takiego, znaczy się, który chciał dobrze, ale rozbił o twardy partyjny beton.