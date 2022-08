Rawa Mazowiecka. Szczęśliwy finał poszukiwań dwóch chłopców, którzy jeździli ukradzionym samochodem

Starszy z chłopców przyjechał po swojego brata

Zaginięcie przyrodnich braci zgłosił ojciec jednego z nich we wtorek, 2 sierpnia, późnym popołudniem. Zaginieni to 15-latek zamieszkały w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej oraz jego przyrodni brat, 10-letni mieszkaniec gminy Cielądz.

Ze zgłoszenia złożonego przez ojca młodszego chłopca wynika, że jego przyrodni brat przyjechał po Igora w godzinach wieczornych samochodem opel astra o numerze rejestracyjnym w kolorze zielonym. 10-latek z własnej woli wsiadł do auta, które prowadził 15-latek. Samochód został ukradziony przez nastolatka.