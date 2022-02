Radomsko i Metallica na jednym zdjęciu. Mija 35 lat od wykonania fotografii na "gierkówce"

Radomsko i Metallica na jednym zdjęciu. Mija dokładnie 35 lat od wykonania fotografii

To najpewniej jedyne wspólne zdjęcie Radomska i zespołu Metallica. Fotografia została zrobiona w lutym 1987 roku na DK1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego (jadąc od strony Łodzi w kierunku Katowic). Na na tablicy mamy informację o odległości do Radomska, Częstochowy, Katowic, Cieszyna i Wrocławia. Stoją: od lewej kolejno James Hetfield, Kirk Hammet, Jason Newsted i Lars Ulrich.

Zdjęcie pochodzi z książki Rossa Halfina pt. "The Ultimate Metallica" i to on jest autorem. Fotka zrobiła furorę wśród polskich fanów amerykańskiego heavymetalowego zespołu. W lat krąży w sieci, trafiła nawet do Demotywatorów.

Jak powstało zdjęcie? Historia jest banalna. Zespół jechał z lotniska z Warszawy na koncerty do Katowic, te odbyły się 10 i 11 lutego w Spodku. Zdjęcie wykonane zostało zatem 9 lub 10 lutego 1987 roku. To, by zatrzymać się na "gierkówce" miało być pomysłem Larsa, perkusisty zespołu. Poprzedni koncert muzycy grali w Holandii: