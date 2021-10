Radiowozem w nissana - wypadek na Łagiewnickiej w Łodzi ZDJECIA

Do tego wypadku z udziałem radiowozu policyjnego doszło w czwartek 21 października 2021 r. w Łodzi na ulicy Łagiewnickiej przy Dolnej.

- Radiowóz, używając sygnałów dźwiękowych i wizualnych, jechał od ulicy Inflanckiej w kierunku Dolnej - relacjonuje mł. asp. Jadwiga Czyż z wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. - Kierujący nim 22-latek nie zatrzymał się na czerwonym świetle i wtedy zderzył się z nissanem. Prowadził go kierowca w wieku 74 lat.

Poszkodowani zostali kierowca nissana oraz pasażerka z radiowozu. Obje zostali przewiezieni do szpitala im. Barlickiego. W sprawie wyjaśnienia okoliczności wypadku prowadzone będzie dochodzenie.