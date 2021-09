Puste komisariaty, policjanci na zwolnieniach! Czy w Łodzi jest bezpiecznie?

Strajk policjantów w Łodzi?

- Od poniedziałku III komisariat KMP przy ul. Armii Krajowej jest zamknięty. Na drzwiach wywieszono kartkę z napisem "nieczynne do odwołania". We wtorek w ślady "trójki" poszedł VI komisariat - mówi jeden z policjantów, który chciał pozostać anonimowy. - W weekend rozpoczyna się festiwal światła. Impreza będzie dobrze zabezpieczona, nie wspominając o brakach kadrowych w patrolowaniu ulic.

W środę próbowaliśmy się dodzwonić do dyżurnych "trójki" i "szóstki", żeby sprawdzić, czy instytucje działają. Telefonu przez dłuższy czas nikt nie odbierał. Potężna absencja wystąpiła ponadto na I i VII komisariacie KMP w Łodzi. Braki kadrowe utrudniają prace policjantów także na "ósemce" i "czwórce".

Jak twierdzi Krzysztof Balcer, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. łódzkiego, absencja jest spora i wynosi średnio po kilkanaście etatów na komisariat. Balcer podkreślił, że za protestem nie stoją związki zawodowe. We wtorek związkowcy zgodzili się na propozycje rządu i jeszcze w tym tygodniu ugoda będzie podpisana. Policjanci wywalczyli przede wszystkim od stycznia przyszłego roku 500 zł podwyżki netto i waloryzację, jeśli taka się pojawi w strefie budżetowej (dotychczas nie obejmowała ona funkcjonariuszy). Od wtorku zatem mundurowi powinni zakończyć protest i wrócić do pracy. Tak się jednak nie zadziało. Co więcej nawet w środę do chorych kolegów po fachu dołączyła kolejna grupa funkcjonariuszy.