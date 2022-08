To mecze w ramach pierwszej rundy centralnej Pucharu Polski. Już dziś (30 września) mecz nad mecze w Radomsku, gdzie czwartoligowy RKS podejmuje ekstraklasowego Radomiaka (16.30), który w minioną sobotę przegrał niespodziewanie na swoim boisku mecz o punkty z Koroną Kielce 0:2 (0:1). RKS pokonała natomiast w Zelowie Włókniarza 4:1 (2:1). - Drużyna trenera Mariusza Lewandowskiego jest zdecydowanym faworytem spotkania - nie ma najmniejszych wątpliwości Paweł Ściebura, szkoleniowiec czwartoligowca. - Dzieli nas przecież pięć poziomów rozgrywkowych. Cóż, postaramy się, w miarę oczywiście naszych możliwości, postawić przeciwnikowi. Do dyspozycji mam wszystkich piłkarzy, w tym i Mateusza Goudę, który nie grał w Zelowie z powodu kłopotów zdrowotnych.

Szkoleniowiec Radomiaka da natomiast odpocząć kilku czołowym zawodnikom. W starciu z czwartoligowcem szansę pokazania się dostaną zmiennicy, którzy występowali dotąd mniej. ligowcem w tak wczesnej fazie.

- Puchar to przygoda - mówi z kolei Krzysztof Górnik z zarządu RKSRadomsko. - Wiadomo kto jest faworytem spotkania, ale my chcemy się pokazać z dobrej strony na arenie ogólnokrajowej. Mecz na żywo będzie mogło zobaczyć co najwyżej 800 kibiców. Są jeszcze bilety, dlatego kasę, a także bramy stadionu, otwieramy już o 15. Mamy informację, że przyjedzie około 60 fanów gości.

Spotkanie poprowadzi sędzia Radosław Trochimiuk z Ciechanowa. W trwającym obecnie sezonie był rozjemcą w trzech pierwszoligowych meczach o punkty.

RKS dwukrotne doszedł do półfinału Pucharu Polski w latach 1999/2000 i 2002/2003. Obecnie drużyna trenera Pawła Ściebiryzajmuje siódmą lokatę w IV lidze, co nie zaspokaja ambicji tak szkoleniowca, piłkarzy, a głównie kibiców.