Puchar Świata w Arenie Lodowej. Damian Żurek na podium w Tomaszowie Mazowieckim! - ZDJĘCIA, FILM

Polscy panczeniści, w tym tomaszowianie, mają za sobą świetne występy w Pucharze Świata w Tomaszowie Mazowieckim

Najlepsi panczeniści i panczenistki z całego świata przyjechali walczyć w Tomaszowie o przepustki do turnieju finałowego cyklu Pucharu Świata oraz o awans na Mistrzostwa Świata. Gościmy m.in. reprezentantów Kanady, USA, Japonii, Norwegii, Kazachstanu i Korei, jest również silna reprezentacja Polski, w tym tomaszowscy panczeniści.

Przypomnijmy, w sobotę w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim ścigano się na czterech dystansach. Dla części łyżwiarzy to ostatnie szanse wywalczenia przepustek do finałowego turnieju cyklu, którego gospodarzem za tydzień również będzie Tomaszów Mazowiecki (17-19 lutego), a także do mistrzostw świata w Heerenveen (2-5 marca).

Przepustkę na mistrzostwa w Holandii wywalczyła w sobotę nasza drużyna, zajmując piąte miejsce – w składzie: Karolina Bosiek, Magdalena Czyszczoń i Olga Kaczmarek.