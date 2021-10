Puchar Polski niespodzianki lubi. ŁKS gra w środę z Zagłębiem Lubin

Początek spotkania, transmitowanego przez Polsat Sport, o godz. 20.30. W sobotę podopiecznych trenera Kibu Vicuńy czeka z kolei ligowe starcie, także na swoim boisku, z Górnikiem Polkowice. Także i ten mecz rozpocznie się o 20.30. Jeśli w pucharowym starciu faworytem są lubinianie, to już w sobotniej potyczce stawiamy na ŁKS.

Polkowiczanie to najsłabszy obecnie team pierwszoligowy. W 14 meczach zdobyli zaledwie 10 punków i zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Na wyjazdach grali dotychczas dwukrotnie i nie zdobyli nawet punktu, strzelili za to trzy gole, ale stracili siedem. W klubie nie ma jednak nerwowości i trener Paweł Barylski utrzymał, jak na razie, swoje stanowisko. Może dlatego, że polkowiczanie, to beniaminek zaplecza PKOEkstraklasy? Warto dodać, że awans Górnik wywalczył pod batutą obecnego szkoleniowca Widzewa Janusza Niedźwiedzia. Z drużyną rozstał się też strzelec ośmiu goli w II lidze Ernest Terpiłowski. Piłkarz jest obecnie zawodnikiem beniaminka elity Termaliki Nieciecza. W Górniku został natomiast 36-letni Mateusz Piątkowski. Mistrz Cypru z 2016 roku z APOELEM strzelił już sześć goli. To nie lata wyczyny, bo cała drużyna ma na koncie 14 bramek w I lidze. Latem przyszedł z Miedzi Legnica Adrian Purzycki, który ma w swoim piłkarskim CV 10 meczów w holenderskiej Fortunie Sittard. Grał także w juniorach Swansea City FC (Walia) oraz juniorach i rezerwach Wigan Athletic FC (Anglia).

Trener ełkaesiaków ma do dyspozycji coraz liczniejsze grono piłkarzy. Po przerwie spowodowanej leczeniem kontuzji w meczu z Widzewem zobaczyliśmy na boisku Javiego Moreno. Kolejne minuty zaliczył takżeNacho Monsalve, a i bliscy powrotu do ligowego i pucharowego grania są Adam Marciniak oraz Stipe Jurić. Bramkarz Marek Kozioł na razie trenuje indywidualnie. Nie wiadomo natomiast co z Maksymilianem Rozwandowiczem, który podczas meczu derbowego musiał wcześniej zejść z boiska z powodu urazu. Z meczu z Górnikiem na boisku nie pojawi się Brazylijczyk Ricardinho, bo musi przymusowo pauzować z powodu czerwonej kartki.

Dzisiejszy mecz poprowadzi sędzia Łukasz Szczech. W poprzednim sezonie był on rozjemcą pucharowego starcia łodzian z Śląskiem Wrocław, który zespół z alei Unii rozstrzygnął na swoją korzyść w w serii rzutów karnych 4-1. Po dogrywce było 2:2. Dwa lata temu sędziował aż dwa pucharowe pojedynki z udziałem ŁKS – wygrany z Zagłębiem Sosnowiec (3:0) i przegrany z GKS w Tychach (0:2). W trwającym obecnie sezonie był rozjemca w ligowym meczu łodzian na alei Unii z Resovią (0:3). Jego asystentami będą Filip Sierant i Jakub Wójcik, a sędzią technicznym Paweł Malec.