Psycholog ma być na każdej porodówce. Nowe przepisy po raporcie NIK m.in. z regionu łódzkiego

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia, które nakłada na oddziały położnicze obowiązek zatrudniania psychologa co najmniej pół etatu. Dotyczy to szpitali o I i II stopniu referencyjności, czyli głównie placówek powiatowych, do których trafiają kobiety w ciążach niepowikłanych. Do tej pory taki wymóg dotyczył tylko szpitali przyjmujących najcięższe przypadki.

Projekt rozporządzenia skierowanego do konsultacji społecznych jest efektem opublikowanego w lutym raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego opieki nad kobietami, które tracą ciążę, rodzą martwe dziecko lub ich potomstwo umiera tuż po porodzie. W raporcie przebadanych zostało 37 szpitali, w tym pięć z regionu łódzkiego. Okazało się, że choć szpitale zapewniały rodzącym świadczenia medyczne, to kobietom brakowało wsparcia w trudnych chwilach.

Na przykład w łódzkim Madurowiczu z konsultację psychologiczną miało 30 proc. badanych pacjentek, w szpitalach w Radomsku i Tomaszowie - 10 proc. w Bełchatowie -5 proc., a w szpitalu w Zduńskiej Woli według NIK ogóle nie było takich rozmów.