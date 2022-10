Psy asystujące są szkolone w Łodzi. Leila, JJ i Lori nauczą się jak pomagać osobom niewidomym. Będą ich przewodnikami

Piękne labradory to na razie własność poznańskiej Fundacji Labrador – Pies Przewodnik, która szkoleniem psów dla osób niepełnosprawnych zajmuje się od 2003 roku. Jesienią 2021 roku w Łodzi powstała jej filia, a pod opiekę wolontariuszy trafiło pięć kilkumiesięcznych labradorków. Pierwszy etap długiego szkolenia odbywa się pod opieką wolontariuszy, którzy zapewniają psom szczęśliwy dom tymczasowy. W tym czasie szczenięta uczyły się czystości, grzeczności i umiejętności społecznych. Żeby zostać psem przewodnikiem muszą przejść długoletnie, wieloetapowe szkolenie. Na początku najważniejsze jest, by potrafiły odnaleźć się w rzeczywistości dużej aglomeracji miejskiej, nie bać się ruchu ulicznego, innych psów oraz dzieci. Po tym etapie psy zmieniają otoczenie i rozpoczynają naukę swojej przyszłej pracy. To niezwykle odpowiedzialne zajęcie, bo osoba cierpiąca na zespól stresu pourazowego lub niewidoma jest całkowicie zdana na psa. Takie szkolenie potrwa ponad rok.