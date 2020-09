Przystojniacy z województwa łódzkiego w programie Love Island Wyspa Miłości ZDJĘCIA

Nie przestaję działać, dopóki nie osiągnę założonego celu

To chyba najbardziej zdyscyplinowany i zapracowany facet spośród wszystkich Wyspiarzy: prowadzi dwie działalności gospodarcze - ma własną markę odzieżową i sprzedaje produkty CBD, a oprócz tego pracuje jako trener personalny. Deklaruje, że wstaje codziennie o 6:00 rano i nigdy w życiu nie wypalił papierosa. Kocha sport, każdego dnia trenuje tajski boks i MMA połączone z elementami treningu siłowego. W wolnych chwilach czyta literaturę psychologiczną, filozoficzną i biznesową. Nieustannie pracuje nad swoim rozwojem: każdego dnia dąży do tego, aby być jeszcze lepszym! Jest singlem od półtora roku, a jego najdłuższy związek przetrwał aż cztery lata. Jego wymarzona partnerka powinna być (tak jak on!) przedsiębiorcza i ambitna, nieznająca słowa „nie”. Musi mierzyć wysoko i dążyć do celu nie zważając na przeciwności losu.