Przysięga wojskowa żołnierzy 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej w Łasku ZDJĘCIA

Przysięgę wojskową złożyło stu nowych terytorialsów. Przed tym wydarzeniem zostali przygotowani do służby. Przez 16 dni szkolili się w koszarach formowanego od sierpnia tego roku 93. batalionu lekkiej piechoty w Łasku.

Słowa roty przysięgi wojskowej w obliczu obecnych wydarzeń na Ukrainie, a także w odniesieniu do rocznicy napaści Armii Czerwonej na teren Rzeczypospolitej Polskiej nabierają szczególnego znaczenia. Stawiennictwo do służby jest wyrazem waszego patriotyzmu i zobowiązania wobec Ojczyzny. Wierzę, że służba w 9. Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej otworzy Wam drogę do dalszego rozwoju i będzie źródłem satysfakcji z pełnionego obowiązku – zwrócił się do nowych żołnierzy dowódca 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Paweł Wiktorowicz