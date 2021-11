Przyjęto Strategię Rozwoju Łodzi 2030+. Miasto chce pozyskać 8,3 mld zł.

Nowy dokument oparty jest na czterech celach strategicznych: Łódź silna i odporna, Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju, Łódź zachwycająca oraz Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy.

Nowa strategia zakłada pozyskanie 8,3 mld zł na przedsięwzięcia strategiczne w ciągu dziewięciu lat, co wywołało blisko godzinną dyskusję radnych.

- Strategia to wizja, a państwo z Koalicji Obywatelskiej z dodatkiem Nowoczesnej i tzw. lewicy, wizjonerami dla Łodzi nie jesteście - ocenił Radosław Marzec, szef klubu PiS. - Wbrew temu co piszecie, nie umiecie tworzyć miasta z mieszkańcami. To pseudstrategia i pseudowizja, dużo w nim ogólników i brak szczegółowych rozwiązań, brak precyzyjnie określonych środków finansowych na konkretne cele. Dlaczego? Bo boicie się, że byście tego nie zrealizowali. Jak możecie realizować wizję pięknego i nowoczesnego miasta, jeśli w ciągu kilku lat wyremontować kilku kilometrów dróg? Gdzie wyremontowana ul. Wojska Polskiego, gdzie linia tramwajowa na ul. Niższą, gdzie trasa do Konstantynowa, gdzie parkingi pod Orientarium, gdzie wyremontowana ul. Obywatelska, która miała być zadaniem jednorocznym? Enigmatyczna kwota 8,3 mld zł będzie pochodzić tylko ze środków UE, czy z Polskiego Ładu, który tak mocno krytykujecie?