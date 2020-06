Przez koronawirusa ubyło Ukraińców w województwie łódzkim. Pozostałych obcokrajowców także jest mniej DANE, PROGNOZA

To zjawisko nie dotyczy tylko naszego regionu. Podobną tendencję zaobserwowano w całym kraju. Od grudnia ubiegłego roku do końca lutego 2020 liczba ubezpieczonych z Ukrainy w Polsce wzrosła o 18,7 tys. natomiast przez dwa kolejne miesiące spadła o 44 tys.

Najwięcej ubezpieczonych mieszkańców Ukrainy pracuje w województwie mazowieckim, ale także tu najwięcej - ponad 8 tys -ubyło ich w ciągu dwóch miesięcy. Pod koniec kwietnia było ich niespełna 94 tys. Kolejne województwa z największymi spadkami ubezpieczonych z Ukrainy, to: dolnośląskie, gdzie ta liczba obniżyła się o 6,1 tys. osób do poziomu niespełna 45 tys., śląskie ze spadkiem o 4,4 tys., (pracuje tu niecałe 44,5 tys. Ukraińców) oraz wielkopolskie, które straciło 4,1 tys. Ukraińców (zostało ich 54,3 tys.).

Te statystyki to duży kłopot dla pracodawców. Na brak zagranicznych pracowników skarżą się m.in. rolnicy z naszego województwa, którzy chętnie zatrudniali Ukraińców czy Mołdawian do zbiorów owoców i warzyw. Pan Łukasz, właściciel gospodarstwa rolnego z Piotrkowa, z rozrzewnieniem wspomina Mołdawian, których zatrudniał w ubiegłym roku. Nie mieli zastrzeżeń do godzin ani dni pracy, nie narzekali na warunki. Przed zamknięciem granic zdążyło do niego przyjechać tylko dwóch mieszkańców Mołdawii, a rolnik potrzebuje nawet 13-15 pracowników tymczasowych do zbiorów rzodkiewek, sałaty i innych warzyw.