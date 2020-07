Przerwana seria Bełchatowa. “Słoniki” znalazły sposób na GKS

Bełchatowianie rozpoczęli mecz z byłym klubem trenera Marcina Węglewskiego z dwoma zmianami w składzie. W miejsce kontuzjowanych Krzysztofa Wołkowicza i Adriana Małachowskiego zobaczyliśmy od pierwszej minuty Pawła Czajkowskiego i Artura Golańskiego. Gospodarze, dla których wygrana oznaczała praktycznie sportowe utrzymanie na zapleczu PKOEkstraklasy, już w 2 minucie mogli prowadzić. Emile Thiakane strzelał głową z kilku zaledwie metrów, ale piłkę na linii bramkowej złapał Tomasz Loska. Była to najlepsza sytuacja bramkowa bełchatowian w całym meczu. Wraz z upływem minut gra się wyrównała, a potem inicjatywę przejęły “Słoniki” z Niecieczy, bo taki przydomek ma Termalika. Goście strzelali na bramkę Daniela Niżnika, ale ten nie dał się zaskoczyć. Za to już cztery minuty po wznowieniu gry Roman Gergel skierował piłkę do siatki GKS. W 71 minucie było właściwie po meczu, bo Piotr Wlazło podwyższył na 2:0. To nie był jednak koniec nieszczęść bełchatowian, bo czerwoną kartką (druga żółta) upomniany został rezerwowy Damian Warnecki. Mało tego, kilka minut przed końcowym gwizdkiem sędziego “czerwień” (druga żółta) ujrzał także Senegalczyk Emile Thiakane. Mimo porażki bełchatowianie nadal zajmują w ligowej tabeli bezpieczne miejsce. W czwartek czeka ich ważny mecz w Legnicy z Miedzią. ą