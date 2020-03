Przekazują spirytus z przemytu do szpitali. Krajowa Administracja Skarbowa z Łodzi przekaże w sumie 8 tys. litrów nielegalnego spiryrusu

W szpitalu im Biegańskiego zdecydowano, że spirytus w całości będzie przeznaczony na środek do dezynfekcji rąk. To jeszcze nie koniec nietypowej akcji Krajowej Administracji Skarbowej w Łodzi i regionie. W najbliższych dniach spirytus trafi do kolejnych placówek, które złożyły zapotrzebowanie. Łącznie przekazane zostanie nieco ponad 8 tysięcy litrów spirytusu.

- Jako pierwszy wsparcie uzyskał szpital MSWiA w Łodzi, gdzie przekazaliśmy 400 litrów spirytusu - mówi Agnieszka Pawlak, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. - W poniedziałek 3 tysiące litrów otrzymał Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi. Kolejne placówki to Szpital Wojewódzki im Jana Pawła II w Bełchatowie oraz Szpital w Radomsku, gdzie we wtorek przekażemy odpowiednio 100 i 500 litrów spirytusu.

- Alkohol pochodzi z nielegalnego obrotu, wobec którego zapadło orzeczenie o przepadku na rzecz Skarbu Państwa - tłumaczy Agnieszka Pawlak. - Normalnie sprzedalibyśmy go do przerobu do tzw. składu podatkowego, czyli firm, które po naszym nadzorem produkują lub obracają alkoholem. Teraz będzie wykorzystywany do produkcji środków odkażających w walce z koronawirusem.

W województwie łódzkim regularnie dochodzi do zatrzymań osób, które zajmują się albo produkcją albo sprzedażą nielegalnych wyrobów akcyzowych, czyli papierosów, tytoniu, alkoholu. Do tej pory jednak nie mieliśmy do czynienia z przekazywaniem niektórych z tych produktów szpitalom.