Przegłosowane: ceny biletów komunikacji miejskiej w Łodzi wzrosną o ponad 30 proc. NOWY CENNIK

Po tym, jak w grudniu 2021 r. projekt uchwały zakładającej podwyżki z przyczyn formalnych spadł z sesji, było jasne, że wyższy cennik nie wejdzie od 1 lutego. To dlatego – jak ustaliliśmy – władze Łodzi nie czekały do kolejnej sesji 19 stycznia, a wnioskowały o zwołanie sesji nadzwyczajnej o tydzień wcześniej, dla pewności, by wyższe ceny na pewno zaczęły obowiązywać od 1 marca, bo proces zatwierdzania uchwały rzez wojewodę – o ile nie będzie miał uwag – trwa trzy do czterech tygodni. Podwyżka, jak w listopadzie anonsowali sekretarz miasta i wiceprezydenci Łodzi, wynikać ma głównie z rosnących cen energii, paliwa, inflacji, a także wzrostu wynagrodzeń, które od 1 stycznia 2022 r. otrzymała załoga Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Na pytania radnych, głównie opozycyjnych z klubu PiS i niezależnych, odpowiadał prezes MPK Zbigniew Papierski. Z danych przedstawionych przez prezesa wynika, że w skali „rok do roku” MPK o 22 mln zł zapłaci drożej za paliwo i energię, kolejne 22 mln zł więcej to koszty wzrostu wynagrodzeń i pochodnych, o 2 mln zł więcej spółka zapłaci za usługi ochrony i sprzątania. Prezes MPK zaznaczył też, że sytuacji nie zmienią zapowiadane przez rząd obniżki VAT i akcyzy na paliwo i energię, bo dotyczą klientów indywidualnych, bądź dostawców, z którymi kooperuje MPK.