Przegląd tygodnia w Łodzi, najważniejsze wydarzenia od 5.09 do 11.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

To był fantastyczny piątkowy wieczór na stadionie Widzewa Łódź. Gospodarze wygrali mecz o pierwszoligowe punkty z GKS Katowice 3:1 (1:0) po golach Bartosza Guzdka, Juliusza Letniowskiego i Mateusza Michalskiego. Bramkę dla gości zdobył Oskar Repka.

100-lecie OSP Wolbórz: Wojewódzkie obchody stuletniego jubileuszu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbywały się w sobotę, 11.09.2021, w Wolborzu. Do miasta zjechali druhowie z całego województwa. Zobaczcie zdjęcia z tych uroczystości w naszej galerii!

Gdzie wybrać się na weekendowy spacer? Dzisiaj pojawiliśmy się z aparatem w ZOO Safari Borysew koło Poddębic, by przypomnieć Wam, jak tam jest. Zapraszamy na wirtualny spacer po ZOO.

Czosnek uznaje się za jedną z najsilniejszych roślin leczniczych: jest naturalnym antybiotykiem, hamuje rozwój bakterii, zwalcza infekcje. Wiele osób sięga po czosnek każdego dnia. Jakie są zalety i wady spożywania czosnku? Co dzieje się z organizmem, gdy regularnie spożywasz czosnek? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Łodzi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

416 młodych lekarzy i dentystów odbiera w tym tygodniu prawa do wykonywania zawodu. Dwie gale w łódzkiej filharmonii zorganizowała Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi.

Drążenie tunelu kolejowego pod miastem nieprzerwanie posuwa się do przodu. Mniejsza tarcza o imieniu Faustyna, która wykonuje jednotorowy tunel od komory startowej przy ul. Długosza w kierunku komory rozgałęźnej przy Kasprzaka pokonała już dystans 370 metrów i osiągnęła aleję Włókniarzy.

W czwartek, 9 września, w Hotelu Górskim w Proszeniu (gm. Wolbórz, powiat piotrkowski) rozpoczęło się dwudniowe Forum Promocji Województwa Łódzkiego. Hasło tegorocznej edycji wydarzenia poświęconego głównie mediom społecznościowym to „Nowoczesność inspirowana tradycją”.

Pięć wniosków złożyli mieszkańcy osiedla Doły i okolic do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej (PO) w związku z planami wyburzenia budynku dawnego Gimnazjum nr 10 i budowy w jego miejscu bloków przez dewelopera. Zapowiedzieli także, że nie wpuszczą tam ciężkiego sprzętu, jeśli budowa się zacznie.

Wiele emocji wzbudziła sprawa placu Wolności w Łodzi, na którym – w ramach przebudowy – pojawi się ponad 60 drzew. Naukowcy obawiają się, że zakryją one unikatowy, historyczny widok na początek ul. Piotrkowskiej i na dwa stojące po bokach arcyzabytki: ratusz i kościół. Stąd ich protest i list otwarty do władz Łodzi.

W łódzkim Teatrze Powszechnym w sobotę 11 września odbędzie się prapremiera spektaklu „Chciałem być”, autorstwa i w reżyserii Michała Siegoczyńskiego. To przedstawienie inspirowane postacią Krzysztofa Krawczyka.

Jemy w Łodzi Food Fest 2021. W piątek (10 września) rozpocznie się jubileuszowa edycja największego festiwalu kulinarnego Jemy w Łodzi Food Fest. Impreza potrwa 10 dni w tym czasie prawie 70 restauracji zaprezentuje ponad 80 specjalnych dań festiwalowych. Co można będzie zjeść i za ile? Sprawdźcie!

Śmiertelny wypadek motocyklisty w Łodzi. Do tragicznego wypadku doszło we wtorek (7 września) na al. Palki. Po potrąceniu przez toyotę zginął 31-letni motocyklista. Policja miała zastrzeżenia do wszystkich uczestników wypadku.