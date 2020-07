Przegląd tygodnia w Łodzi, najważniejsze wydarzenia od 5.07 do 11.07.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Przegląd tygodnia Łódź od 5.07 do 11.07.2020: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Atrakcje turystyczne dla dzieci w województwie łódzkim. Wakacje to doskonały czas, by zaplanować wyjazdy z dziećmi, korzytając choćby z uroków miejsc, które znajdują się w województwie łódzkim.

Wybory Prezydenckie 2020 budzą wiele emocji. Zgodnie z sondażami kandydaci, którzy przeszli do II tury, idą łeb w łeb. W tej potyczce każdy głos jest na wagę złota! Jeśli to Ty chcesz decydować o przyszłości swojej i swojego kraju, idź na wybory. Zachęcają do tego piosenkarze, aktorzy, a także internauci. Te memy trafnie ukazują, dlaczego oddanie głosu jest tak ważne. Oto milion powodów, by w niedzielę 12 lipca udać się do urny wyborczej.