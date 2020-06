Przegląd prasy 9.06.2020 Łódź, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.06.2020, w Łodzi. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak będzie w tym roku wyglądać Boże Ciało w naszym regionie?”?

Prasówka Łódź 9.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jak będzie w tym roku wyglądać Boże Ciało w naszym regionie? Już w czwartek uroczystość Bożego Ciała. Jednak w tym roku ze względu na pandemię nie wszędzie procesje przejdą ulicami, drogami miast i wsi. W naszym regionie wiele zależy od tego na terenie jakiej diecezji znajduje się parafia. 📢 Kiedy otworzy się Aquapark Fala w Łodzi? Miłośnicy kąpieli muszą poczekać do wakacji. Będą za to fontanny i tańsza część zewnętrzna Dopiero 26 czerwca otworzy się łódzki Aquapark Fala. Powodem opóźnienia są ograniczenia nałożone w związku z koronawirusem. Za to goście będą mogli w tym sezonie skorzystać z nowych zjeżdżalni, dodatkowych kas i tańszego wejścia na część zewnętrzną obiektu.

📢 Trzaskowski w Łodzi i Pabianicach. Kandydat KO na prezydenta przyjeżdża dzisiaj po południu do Łodzi Dziś, 9 czerwca w Pabianicach i Łodzi będzie gościł Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski. Prasówka 9.06 Łódź: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Łodzi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rewitalizacja Łodzi. Pałac Maksymiliana Goldfedera przy ul. Piotrkowskiej 77 przechodzi metamorfozę Występował tu Tomasz Stańko, a karierę zaczynał Michał Urbaniak. Pałac Maksymiliana Goldfedera przy ul. Piotrkowskiej 77 przechodzi metamorfozę – zyska odnowione elewacje, oficyny i podwórko z nową posadzką i dwupoziomowym ogródkiem. Wartość inwestycji to prawie 9 mln zł. Budynek zostanie oddany do użytkowania w listopadzie 2020 roku.

📢 Kolejny etap remontu ulic Próchnika i Rewolucji 1905 r. Przebudowywane odcinki zostaną zamknięte dla ruchu Za tydzień, 15 czerwca, rozpocznie się kolejny etap prac na remontowanych ulicach: Próchnika (od ul.Zachodniej do ul. Piotrkowskiej) oraz Rewolucji 1905 r. (od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego). Roboty zaplanowane w pasach dróg wymuszą zamknięcie obu rewitalizowanych odcinków. Zostaną wyłączone z ruchu do końca wakacji. 📢 W Łodzi i regionie żyje się coraz lepiej, a średnia pensja to 4711 zł. Tak głosi "Raport o stanie województwa łódzkiego za 2019 rok" Województwo łódzkie jest w dobrej kondycji społeczno-gospodarczej, klasa średnia została wzmocniona, rozwija się rynek pracy, spada bezrobocie, a jakość życia mieszkańców wzrasta - taka jest ocena regionu zawarta w "Raporcie o stanie województwa łódzkiego za 2019 r.", który został opracowany w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Raport ma być podstawą uchwały o udzielenie absolutorium marszałkowi Grzegorzowi Schreiberowi, co ma nastąpić na sesji sejmiku 29 czerwca.

📢 Atak nożownika w centrum Łodzi. Na parkingu podziemnym zadał cios nożem właścicielowi drogiego samochodu. Jest wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi skazał w poniedziałek na cztery lata i osiem miesięcy więzienia 22-letniego Daniela T., któremu prokuratura zarzuciła kradzież volkswagena sharana wartego 80 tys. zł i usiłowanie zabójstwa jego właściciela. 📢 Matura 2020 matematyka: termin, arkusze CKE, rozwiązania. Dziś drugi dzień matur! Zobacz co na maturze z matematyki? 9.06.2020 MATURA 2020 MATEMATYKA: termin, arkusze, rozwiązania zadań. We wtorek, 9 czerwca, absolwenci liceów i techników rozpoczynają drugi dzień matur. Tym razem przyjdzie im się zmierzyć z matematyką. Jak pójdzie im matura? Matematyka okaże się wielkim, czy może małym wyzwaniem? Tutaj znajdziesz arkusze CKE i odpowiedzi, gdy tylko będą dostępne. W tym miejscu informujemy też o tym, co mówią o egzaminie sami maturzyści. Matura 2020: matematyka rozpoczyna się już we wtorek!

📢 10 miejsc, w których najłatwiej złapać koronawirusa. Uważaj, jeśli tam pójdziesz! Gdzie najłatwiej zarazić się koronawirusem? To pytanie nabiera znaczenia teraz, gdy odmrażana jest gospodarka, a my coraz częściej wychodzimy z domu do ludzi. Okazuje się, że nie wszystkie miejsca są jednakowo groźne. Zobacz na kolejnych slajdach galerii w jakich miejscach należy uważać na koronawirusa. 📢 Koronawirus opóźnia budowę biurowca Fern Office w OFF Piotrkowskiej. Budowa miała się rozpocząć wiosną, nowa data nie jest jeszcze znana Wiosną tego roku miała się rozpocząć budowa Fern Office, czyli nowoczesnego biurowca w OFF Piotrkowskiej stojącego frontem do ul. Piotrkowskiej. Koronawirus zmienił te plany, budynek powstanie, ale później. Zmiana dotyczy również wielopoziomowego parkingu od ul. Sienkiewicza. 📢 Szaleństwo dwóch kółek, czyli każdy chce mieć rower! Jednoślady mają wzięcie jak nigdy dotąd Odkąd rząd zniósł zakaz wstępu do parków i lasów Polacy, bo nie tylko łodzianie, rzucili się po… rowery. Sklepy z jednośladami mają teraz prawdziwe „żniwa”. Niektóre sprzedają ich nawet dwa razy więcej niż o tej samej porze przed rokiem.

