Przegląd prasy 8.12.2021 Łódź. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Łodzi.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.12, w Łodzi. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nie włączysz tej funkcji? Facebook zablokuje ci konto!”?

Prasówka Łódź 8.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nie włączysz tej funkcji? Facebook zablokuje ci konto! Z początkiem grudnia Facebook rozpoczął wysyłanie specjalnych powiadomień o nowej funkcji. Jeśli jej nie aktywujesz w ciągu dwóch tygodni, twoje konto zostanie zablokowane. Koniecznie poznajcie szczegóły!

📢 W Łódzkiem powstaną trzy kolejne Centra Opiekuńczo-Mieszkalne W województwie łódzkim powstaną trzy kolejne Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. Dziś wojewoda łódzki, Tobiasz Bocheński podpisał umowy z samorządowcami na dofinansowanie na ich utworzenie w Radomsku, Rawie Mazowieckiej i Zgierzu. 📢 Tak wyglądał Stary Rynek przed wojną. Studenci Politechniki Łódzkiej stworzyli niezwykłą animację 3D. Zobacz ZDJĘCIA i WIDEO Studenci drugiego roku Information Technology Politechniki Łódzkiej w ramach projektu Problem Based Learning przygotowali niezwykłą animację 3D. Pokazali jak w latach trzydziestych XX wieku wyglądał Stary Rynek w Łodzi.

Prasówka 8.12 Łódź: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Łodzi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wzmożone kontrole na Bałuckim Rynku - wykryto kontrabandę o wartości ponad 37 tysięcy złotych Koniec listopada i grudzień to zawsze okres wzmożonych kontroli łódzkiej KAS na targowiskach województwa.

Okres przedświąteczny to czas zwiększonych zakupów, co próbują również wykorzystać sprzedawcy nielegalnych towarów.

📢 Wzmożone kontrole na Bałuckim Rynku - wykryto kontrabandę o wartości ponad 37 tysięcy złotych Koniec listopada i grudzień to zawsze okres wzmożonych kontroli łódzkiej KAS na targowiskach województwa.

Okres przedświąteczny to czas zwiększonych zakupów, co próbują również wykorzystać sprzedawcy nielegalnych towarów.

📢 Łódź. Policjanci zatrzymali pijaną 33-latkę. Ugodziła nożem konkubenta. Omal się nie wykrwawił. Decyzją sądu kobieta została aresztowana Policjanci zatrzymali pijaną 33-latkę, która ugodziła nożem swojego 31-letniego konkubenta. Decyzją sądu została aresztowana tymczasowo. 📢 Policjanci upominali i karali mandatami za brak maseczek - w sklepach, tramwajach, autobusach... W miniony weekend 4 i 5 grudnia 2021 - policjanci sprawdzali, czy łodzianie noszą maseczki tam, gdzie jest to obowiązkowe. Szczególnie teraz – gdy trwa czwarta fala pandemii - przypominali, że przestrzeganie obostrzeń leży w interesie wszystkich. Łodzianie mieli okazję spotkać patrole w wielu miejscach – np. w centrach handlowych, środkach komunikacji publicznej.