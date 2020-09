Przegląd prasy 4.09.2020 Łódź, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

U pracownicy Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi wykryto koronawirusa. Po powrocie z urlopu źle się poczuła i poszła do lekarza. Zakażenie COVID 19 zostało potwierdzone pozytywnymi wynikami testów. Sanepid zdecydował o objęciu jej kwarantanną, podobnie jak i 8 innych pracowników wydziału, które miały z nią kontakt.

Lekcje w łódzkich szkołach podstawowych i średnich odbywają się stacjonarnie, co mimo reżimu sanitarnego – cieszy i uczniów, i nauczycieli, i rodziców. Obserwując sytuację epidemiczną, wiele osób jednak stawia pytanie: jak długo to potrwa? I szykuje się do ewentualnego przejścia na nauczanie zdalne. Nauczyciele diagnozują stan wiedzy po przedwakacyjnej edukacji online, a dyrektorzy – stan gotowości do podjęcia jej w każdej chwili znowu.