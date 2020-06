Przegląd prasy 4.06.2020 Łódź, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

Czy wiesz, co przynosi pecha? Jest wiele przesądów na ten temat. Jedno jest pewne! Wystrzegaj się rzeczy, które mają złą aurę i renomę. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co przynosi nieszczęście w domu, to koniecznie przeczytaj ten tekst i pozbądź się przedmiotów z tej listy.

Fatalnych wieści dotyczących ludności województwa łódzkiego i Łodzi ciąg dalszy. Nasz region znów się skurczył i to znacząco. W rok straciliśmy 11,5 tys. osób, to aż 40 proc. ludności, jaka ubyła w tym czasie w całym kraju.

Kilka dni temu została włączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i Łomżyńskiej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że przeciwko jej budowie sprzeciwiali się sami mieszkańcy i kierowcy twierdząc, że spowolni to przejazd między ul. Rzgowską, a Kilińskie­go.

Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów.