Przegląd prasy 3.11.2020 Łódź, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

Łódzki kurator oświaty poinformował, że zgłosił do Ministerstwa Edukacji Narodowej trzy przypadki namawiania uczniów - przez nauczycieli - do wzięcia udziału w protestach trwających w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Nauka zdalna od 26 października realizowana jest w szkołach średnich oraz częściowo w szkołach podstawowych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że taki tryb ma obowiązywać do 8 listopada 2020 r. Ma to jednak zależeć od sytuacji pandemicznej w kraju. Czy po 8 listopada 2020 r. uczniowie wrócą do klas, czy nauka zdalna zostanie wydłużona oraz czy nauczanie na odległość wróci również do klas I-III szkół podstawowych oraz do przedszkoli? Zobacz najnowsze scenariusze dotyczące powrotu starszych uczniów do szkół. Kiedy ostateczna decyzja?

Są takie miejsca na świecie, które zna praktycznie każdy. Wieża Eiffla, Koloseum, Statua Wolności - te zabytki są rocznie fotografowane przez miliony turystów. Wszystkie zdjęcia ukazują je z ludzkiej perspektywy, czyli z poziomu ziemi. Co jednak, gdy wzniesiemy się w przestworza i spojrzymy na ikony architektury z lotu ptaka? Oto niezwykłe fotografie, od których ciężko oderwać wzrok.