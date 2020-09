Przegląd prasy 3.09.2020 Łódź, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.09.2020, w Łodzi. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Grzyby w łódzkich lasach. Są już grzyby! Zobacz zdjęcia z grzybobrania w województwie łódzkim. Takie grzyby rosną w naszych lasach!”?

Prasówka Łódź 3.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Grzyby w łódzkich lasach. Są już grzyby! Zobacz zdjęcia z grzybobrania w województwie łódzkim. Takie grzyby rosną w naszych lasach! Maślaki, podgrzybki, kanie! Kosze pełne grzybów po zbiorach w łódzkich lasach. We wrześniu są już grzyby. Zobacz co znaleźli grzybiarze. Coraz więcej osób chwali się znalezionymi okazami, a co niektórzy nawet pełnymi koszyczkami. Nie pozostaje więc nic innego, jak po prostu udać się do lasu na poszukiwania. Zachęci was do tego nasza grzybowa galeria. Zobaczcie. 📢 Uwaga! Ci złodzieje mogą cię okraść. Grasują w województwie łódzkim ZDJĘCIA Tych złodziei szuka Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi i podległe jej jednostki w województwie łódzkim.

📢 Są już grzyby! Pani Adrianna znalazła w podłódzkich lasach kilkadziesiąt prawdziwków! ZDJĘCIA Kilkadziesiąt - albo i więcej (nikt ich nie policzył) okazów - prawdziwków znalazła w środę pani Adrainna, która wybrała się na grzybobranie do podłódzkich lasów. 📢 Tabletki na zmianę płci. Którą wybierzesz ty MEMY. Gigantyczna wtopa RPD o edukatorach seksualnych. Mikołaj Pawlak pod ostrzałem internautów Tabletka na zmianę płci w rękach edukatorów seksualnych - to wizja, którą nakreślił Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak na antenie TVN24. Pawlak mówił, że w Poznaniu zdarzały się sytuacje, gdy edukatorzy seksualni podawali dzieciom środki farmakologiczne w celu zmiany płci. Po słowach Pawlaka w internecie rozpętała się burza, a internauci stworzyli memy o tabletkach na zmianę płci. Obejrzyj je w galerii.

📢 Mapa grzybów: sprawdź najlepsze miejsca. Gdzie na grzyby? Kiedy wysyp grzybów? Czy w lasach są grzyby? Na grzyby we wrześniu 3.09.2020 Mapa grzybów: sprawdź najlepsze miejsca na grzybobranie we wrześniu. Gdzie na grzyby? Kiedy wysyp grzybów? Czy w lasach są grzyby? Grzybobranie w 2020: gdzie na grzyby w sierpniu? Niektórzy szczęśliwcy z wycieczki do lasu już wracają z koszykami pełnym grzybów. Chociaż główny sezon grzybowy wciąż przed nami, to grzybiarze już chwalą się swoimi zbiorami. Sprawdźcie, gdzie są do tego świetne warunki, czyli gdzie na grzyby w Łódzkiem i nie tylko. 3.09.2020

📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak zminimalizować szczekanie u psa? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów. 📢 Obóz harcerski w Suszku. Dwie harcerki nie żyją. Trwa proces w Sądzie Rejonowym w Łodzi Obóz harcerski w Suszku. Dwie harcerki nie żyją. Trwa proces w Sądzie Rejonowym w Łodzi. Dziś (2 września 2020 roku) na procesie w sprawie pamiętnej tragedii na obozie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Suszku na Pomorzu, kiedy podczas nawałnicy zginęły dwie harcerki, w środę w Sądzie Rejonowym Łódź – Śródmieście jako świadek zeznawała 22-letnia Michalina L. będąca na obozie ratownikiem wodnym.

📢 Koniec hipermarketu Tesco przy ulicy Widzewskiej! Wiemy kiedy likwidacja pięciu kolejnych sklepów. Co ze sprzedażą ONLINE? Sprawdź Hipermarket Tesco przy ul. Widzewskiej w Łodzi zostanie zamknięty 31 października br. Tego dnia zlikwidowanych zostanie też pięć innych sklepów w Polsce.

