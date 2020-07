Przegląd prasy 3.07.2020 Łódź, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Łódź 3.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wybory 2020: II tura da odpowiedź na to, kto zostanie prezydentem Polski na kolejne 5 lat. Teraz Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski walczą o zdobycie poparcia tych, którzy w pierwszej turze wyborów głosowali na Krzysztofa Bosaka (Konfederacja), Szymona Hołownię i pozostałych kandydatów. Internauci natomiast tworzą memy. Wybory to w końcu wdzięczny temat, a każdy kolejny dzień kampanii wyborczej przynosi nowe pomysły na memy o starciu Duda vs. Trzaskowski. Zobaczcie sami najlepsze wyborcze memy przed drugą turą!

O godzinie 18 rozpoczął się na stadionie przy alei Unii 2 w Łodzi mecz ekstraklasy pomiędzy ŁKS, a Wisłą Kraków.

W czwartek po południu Animal Patrol straży miejskiej otrzymał wezwanie z terenu posesji przy ul. Malowniczej. Jej właściciel zauważył, że pod jego samochodem znajduje się okazały bóbr.

Zderzenie czterech samochodów na DK 91 w Srocku - w groźnie wyglądającej kolizji brała udział kia sportage i trzy samochody ciężarowe z naczepami. Na szczęście nikomu się nic nie stało.

"Szanowni Studenci, z powodu zalania Wydziału Nauk o Wychowaniu, Biblioteka będzie nieczynna do odwołania" - informują w komunikacie jej pracownicy. Co się tam wydarzyło?

Już tylko do poniedziałku można składać projekty w tegorocznej edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Do rozdysponowania są 24 mln zł, podzielone na dwie pule: osiedlową (a w niej 19,6 mln zł) i ponadosiedlową (4,6 mln zł).

Ostrej reprymendy od prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej wysłuchał komendant Straży Miejskiej w Łodzi Zbigniew Kuleta. Był to bezpośredni skutek czwartkowego zajścia na ul. Piotrkowskiej, gdy prezydent Zdanowska osobiście interweniowała u strażników w sprawie pary pijanych i wulgarnie zachowujących się na ulicy osób vis a vis siedziby magistratu. Wrzaski pijanej kobiety słychać było aż w jej gabinecie.

Meteorolodzy ostrzegają przed burzami, które mogą nadejść nad województwo łódzkie w piątek (3 lipca). Sprawdź, gdzie jest burza. Dowiedz się, jaka pogoda będzie w Twoim regionie. Nie daj zaskoczyć się gwałtownym zjawiskom pogodowym. Burze w Łódzkiem już poważnie dały się we znaki mieszkańcom regionu. Czy w piątek,3 lipca znów zagrzmi?

"Trzaskowski?! U mnie na Starych Budach? Wyp*ać! Do Warszawy!" - krzyczał mężczyzna do kobiet, które powiesiły przed swoją posesją banner Rafała Trzaskowskiego. Zagroził im też, że spali dom. W piątek ok. godz. 12 został zatrzymany przez radomskich funkcjonariuszy.

Kilka dni temu ochroniarz w jednej z łódzkich firm wzywał pogotowie do osoby nieprzytomnej, która leżała na chodniku. Mimo wielu próśb dyspozytora stał w odległość 8 metrów od leżącego i nie chciał nawet podejść na odległość dwóch aby potrząsnąć leżącego i zapytać co się stało.

Przed drugą turą wyborów prezydenckich wzięliśmy na tapet majątki obu kandydatów, czyli Andrzeja Dudy oraz Rafała Trzaskowskiego. Obaj, jako urzędujący prezydent Rzeczpospolitej Polskiej oraz prezydent Miasta Stołecznego Warszawa, musieli złożyć oświadczenia majątkowe za 2019 rok. Co możemy z nich wyczytać? Trzaskowski zarobił w ubiegłym roku więcej od Dudy, choć to ten drugi ma więcej oszczędności i... kredyt hipoteczny do spłacenia. Wiemy też, jakie mieszkania posiadają obaj kandydaci. Szczegóły znajdziecie w galerii zdjęć.

Musztarda wyborcza Andrzeja Dudy - takie komentarze pojawiają się w sieci po wizycie prezydenta w Wielkopolsce. W czasie spotkania z wyborcami w Złotowie Duda mówił o niższym podatku VAT na artykuły dla niemowląt, czy środki higieniczne. Nowa matryca VAT to również tańsze ciasta, pieczywo i musztarda. "To my obniżamy podatki" - mówił Duda. Co na to internauci? Zobacz memy, które opanowały internet.

Od środy (1 lipca) można zgłaszać się po tzw. 300 plus, czyli pieniądze z rządowego programu "Dobry start" na rok szkolny 2020/2021. W województwie łódzkim przypadają one na ponad 276 tys. uczących się.

W czwartek (2 lipca) na wysokości ul. Piotrkowskiej 105, tuż pod Urzędem Miasta Łodzi, po raz kolejny dali znać o sobie żule, którzy od kilkunastu już miesięcy uprzykrzają życie bywalcom głównej ulicy miasta.