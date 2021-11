Przegląd prasy 30.11.2021 Łódź. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

Prasówka 30.11 Łódź: pozostałe wydarzenia

Kolejna skrzynka zapełniła się kolczatkami. Pojemnik od kilku lat stoi w korytarzu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Marmurowej. Zapełnia się błyskawicznie. Wystarczy kilka tygodni by żelastwo straszyło z kąta. Kolczatki, które do niego trafiają są zdejmowane z szyj psów błąkających się po łódzkich ulicach i przywożonych do placówki przez Animal Patrol straży miejskiej. Z taką uprzężą przychodzą też do schroniska łodzianie, którzy chcą odebrać swoją psią zgubę lub zaadoptować czworonoga. Kolczatki są im odbierane i trafiają na stertę złomu. W ciągu ostatnich pięciu lat uzbierało się już kilkaset kilogramów żelastwa.