Przegląd prasy 29.06.2020 Łódź, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

Z udziałem prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, łódzkiego wojewódzkiego konserwatora zabytków Aleksandry Stępień, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego Bohdana Wielanka, komendanta wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, komendanta wojewódzkiego policji oraz dyrektora Biura Architekta Miasta UMŁ doszło w piątek (26 czerwca) do spotkania w sprawie zabytkowej willi Kellera przy ul. Gdańskiej 49/53.

Państwowa Komisja wyborcza policzyła już głosy z ponad 80 proc. obwodów w województwie łódzkim, a w niektórych powiatach zliczono je ze 100 proc. obwodów. W województwie łódzkim wybory wygrał Andrzej Duda, ale w Łodzi pokonał go Rafał Trzaskowski (KO). Szczegółowe wyniki wyborów w powiatach na kolejnych slajdach galerii zdjęć

Czy z epidemią koronawirusa można walczyć przy pomocy dźwięku? Właśnie taki sposób wybrało łódzkie Stowarzyszenie Soundsitive Studio, które w ramach projektu „Bajki audio dla dzieci Soundsitive Kids” przybliża najmłodszym klasykę literatury dziecięcej. „Król żab”, „Brzydkie kaczątko” czy „Calineczka” – to tylko niektóre propozycje. Emisję pierwszej baśni audio, „Roszpunki”, zaplanowano na 1 lipca.

Sukcesja szykuje się do zamknięcia. Zajrzeliśmy dziś do centrum handlowego. Zobaczcie, jak to teraz wygląda.

Grupa żuli, która przed kilkoma tygodniami panoszyła się u zbiegu ul. Piotrkowskiej i ul. Struga, znów poczuła się bezkarnie. W upalną niedzielę upojeni alkoholem siedzieli na ławce przed pomnikiem Misia Uszatka (na wysokości numeru 87) i zaczepiali przechodniów.

Wybory prezydenckie 2020 odbywały się w Polsce w niedzielę, 28 czerwca. Głosowanie trwało do godz. 21. Polacy do wyboru mieli jedenastu kandydatów. Wyniki wyborów z PKW, exit polls, informacje o frekwencji, komentarze powyborcze a także garść wiadomości dotyczących głosowania znajdziecie w artykule poniżej.