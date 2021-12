Przegląd prasy 24.12.2021 Łódź. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

W tym roku sezon rozpoczęli 24 października. Przyszło kilkadziesiąt osób, wielu z nich próbowało kąpieli w zimnej wodzie po raz pierwszy. A w minioną niedzielę, gdy jak co tydzień spotkali się na stawach w Arturówku, woda miała temperaturę 4 st. C.

W Wigilię i w sylwestra komunikacja miejska będzie kursowała według zmienionych rozkładów jazdy.

Co najmniej kilkadziesiąt minut stania w kolejce na dworze i limity dla niezaszczepionych. Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, limity osób na obiektach MOSIR zostały obniżone do 30%. Oznacza to, że z “Bombonierki” może korzystać maksymalnie 90 osób bez “paszportów covidowych”. Osób zaszczepionych limity te nie obowiązują. Jeżeli ktoś nie posiada zaświadczenia o szczepieniu, a na lodowisku przebywa 90 osób, to nie wejdzie. Dotyczy to też dzieci.

