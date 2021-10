Przegląd prasy 19.10.2021 Łódź, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

Wciąż nie ma chętnych na zakup Sukcesji. Choć, z każdym kolejnym przetargiem, cena wywoławcza była obniżana, nie pomogło to w znalezieniu nowego właściciela centrum handlowego. Zapytaliśmy czytelników, co według nich powinno powstać w Sukcesji. Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi.

Osiedle przy ul. Pszennej 7 na Polesiu zostało oficjalnie oddane do użytku. Pozwolenie na budowę osiedla zostało wydane 26 stycznia 2021 roku, a w zaledwie 10 miesięcy wliczając m.in. okres formalności, prac projektowych czy prac ziemnych powstało 11 ekologicznych jednorodzinnych domów w zabudowie szeregowej z dużymi poddaszami i prywatnymi ogródkami.

Głośne wycie syren strażackich słychać było we wtorek (19 października) na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Smutnej podczas pogrzebu Emilii Jadczak, łódzkiej społeczniczki i druhny Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Mikołajew. Druhnę Emilkę żegnały setki osób...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Łodzi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

I Liceum Ogólnokształcące daje największy w Łodzi przyrost wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Dla wiedzy humanistycznej są to LO nr: II i XV. Badacze pracujący dla ministerstwa edukacji właśnie opublikowali najnowszą edycję swoich badań o nazwie EWD (skrót od Edukacyjnej Wartości Dodanej).

Drogowcy zerwali wczoraj stary asfalt z ulicy Jaracza. To początek remontu jej fragmentu pomiędzy ulicami Sterlinga i P.O.W., który czeka wymiana nawierzchni. W kolejnym etapie prac nowa nawierzchnia pojawi się również na odcinku od ul. Kopcińskiego do POW.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska (PO) wyznaczyła kandydata do rady wierzycieli spółki Hakamore w upadłości, która dysponowała prawem do użytkowania wieczystego atrakcyjnych terenów po Elektrociepłowni nr 2 (EC2). W sierpniu syndyk masy upadłościowej sprzedał udziały Hakamore.

Na 4 listopada zapowiadana jest wielka manifestacja pracowników handlu i związkowców Solidarności z tej sekcji. Jak tłumaczą związkowcy, ma to być protest przeciwko złym warunkom pracy w sklepach. Do Warszawy mają się wybrać pracownicy tej branży z Łodzi i województwa.

To było pierwsze zabójstwo motywowane polityczną nienawiścią w III RP. Rankiem 19 października 2010 r. Ryszard Cyba, 62-letni taksówkarz z Częstochowy, wszedł do łódzkiego biura PiS jak do siebie, zastrzelił Marka Rosiaka i ciężko ranił nożem Pawła Kowalskiego. "Chciałem zabić Kaczyńskiego, ale miałem za małą broń" - mówił po zatrzymaniu Cyba.